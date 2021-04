VP Bank ernennt neue CEO der VP Bank Asia

Die Ernennung von Pamela Hsu Phua stellt laut VP Bank einen wichtigen Meilenstein in der Strategie 2026 der Bank dar. Phua werde sowohl für das Geschäft in Singapur als auch in Hongkong verantwortlich zeichnen.

Phua bringe mehr als zwanzig Jahre Erfahrung im internationalen Bankgeschäft mit, die sie in Hongkong, Singapur und der Schweiz gesammelt habe. Zuletzt war sie Leiterin von Pictets Asia Family Office.

Gleichzeitig werde Heline Lam Anfang Mai 2021 als Chief of Staff der VP Bank in Asien zur Bank stossen und direkt an Phua berichten. Sie war zuletzt Head of HR Asia bei Pictet.

hr/jl

(AWP)