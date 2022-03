VP Bank vermeldet mehrere Wechsel im Verwaltungsrat

Im Verwaltungsrat der VP Bank kommt es an der Generalversammlung vom 29. April 2022 zu mehreren Wechseln. Markus Hilti und Gabriela Payer verzichten auf eine Erneuerung ihres Mandats. Neu wird dagegen Mauro Pedrazzini zur Wahl in das Gremium vorgeschlagen, wie das Liechtensteiner Finanzinstitute am Dienstag anlässlich der Ergebnisvorlage mitteilte.