VW-Betriebsratschef: Mehr Schlagkraft, aber keine 'Rasenmähermethode'

Das "Layout der einzelnen, im Fahrzeug versteckten Zellen" müsse stärker vereinheitlicht werden, "um unsere Schlagkraft als Konzern voll ausspielen zu können", sagte der oberste Belegschaftsvertreter, der auch im VW-Aufsichtsrat sitzt. "Sonderwege und Extrawürste der Marken müssen der Vergangenheit angehören." Der Wolfsburger Autohersteller sucht schon länger nach weiteren Sparpotenzialen - dabei verlangt der Betriebsrat vom Top-Management aber auch, eine Verringerung der Vielfalt an Ausstattungen sowie besser abgestimmte Prozesse statt personeller Mehrbelastungen in den Blick zu nehmen.

Nur mehr Tempo oder "Personalkürzungen nach der Rasenmähermethode" lehnt Osterloh ab: "Da setzt man an, wenn man nicht mehr weiter weiss und ein Strohfeuer für die Börsenwelt haben will." 2020 war es wegen des Drucks und technischer Probleme in der Golf-Produktion erneut zu Auseinandersetzungen zwischen Betriebsrat und Vorstand gekommen./jap/DP/mis

