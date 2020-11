VW-Chef Diess: 'Enttäuscht' von Zulieferern wegen Batteriefertigung

VW -Konzernchef Herbert Diess hat die deutsche Zulieferindustrie erneut deutlich für ihre abwartende Haltung zu einer eigenen Batteriezellfertigung kritisiert. "Ich bin an der Stelle schon ein bisschen enttäuscht", sagte der Manager am Freitag bei einer Online-Branchenveranstaltung des "Handelsblatts". "Wir werden weiteres dramatisches Wachstum an Zellkapazität haben", sagte er mit Bezug auf die nötigen Akkus für Elektroautos in den kommenden Jahren. "Das ist eine Chance auch noch mal für die grossen deutschen Zulieferer, dort einzusteigen. Das Wachstum ist ja nicht vorbei, das Wachstum beginnt jetzt."