VW-Chef Diess will nach Eklat in Führungsspitze auf Arbeitnehmer zugehen

VW -Konzernchef Herbert Diess will nach dem Tohuwabohu an der Konzernspitze nun den verärgerten Arbeitnehmern die Hand reichen. "Wir haben vor, insbesondere mit dem Betriebsrat nochmal uns enger abzustimmen", sagte Diess in einem am Mittwoch auf der Karriereplattform Linkedin veröffentlichten Videogespräch. Volkswagen habe viel für die Arbeitnehmer erreicht im Umbruch der Branche, alle Standorte hätten zukunftsfähige Produkte. "Aber da bleibt natürlich auch eine gewisse Angst, auch Unsicherheit bei vielen in der Belegschaft", sagte Diess. "Also ich verstehe das schon, dass wir eine grosse Unruhe und auch natürlich Fragen und zum Teil Ängste im System haben. Da müssen wir mehr in den Dialog gehen."