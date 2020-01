VW-Chef Diess zum Wandel der Autobranche: 'Sturm geht jetzt erst los'

VW -Chef Herbert Diess hat die Manager seines Konzerns davor gewarnt, sich angesichts des massiven Umbruchs in der Autobranche auf den derzeit noch guten Zahlen auszuruhen. "Alles in allem: Gute Entwicklungen", meinte er am Donnerstag in einer Rede vor Führungskräften zur aktuellen Lage bei Volkswagen . "Aber zur Ehrlichkeit gehört auch: Der Sturm geht jetzt erst los."