Im Diesel-Betrugsprozess gegen frühere Manager und Ingenieure von Volkswagen will einer der Angeklagten am Donnerstag (9.30 Uhr) seine Sicht der Dinge schildern. Vor dem Landgericht Braunschweig angeklagt sind vier Ex-Manager und -Ingenieure des Konzerns. Ihnen wird unter anderem gewerbs- und bandenmässiger Betrug mit manipulierter Software in Millionen Autos vorgeworfen (Az. 6 KLs 23/19).