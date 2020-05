VW-Hauptaktionär Porsche SE erhöht Beteiligung - Gewinn stürzt ab

(Ausführliche Fassung) - Der VW-Hauptaktionär Porsche SE hat seine Anteile am grössten Autokonzern der Welt noch einmal leicht aufgestockt. Wie die Holding PSE am Dienstag in Stuttgart berichtete, stieg ihr Anteil an den Stammaktien von Volkswagen von zuletzt 53,1 auf nun 53,3 Prozent. Das im März und April hinzugekommene Aktienpaket sei für rund 81 Millionen Euro gekauft worden, hiess es. Wie ihre wesentliche Beteiligung - der VW-Konzern - erlitt aber auch die PSE im ersten Quartal einen Gewinneinbruch. Das Ergebnis nach Steuern sank um knapp 92 Prozent auf 99 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Stuttgart mitteilte.