VW-Konzernchef: Das Schlimmste beim Chipmangel ist hoffentlich vorbei

In der Chipkrise sieht VW -Konzernchef Herbert Diess noch viel Arbeit vor sich - an einigen Stellen laufe es aber bereits etwas besser. "Wir schlagen uns durch. Wir versuchen, damit zurechtzukommen", sagte der Manager am Montag auf dem Wirtschaftskongress der "Süddeutschen Zeitung" in Berlin. "Ich hoffe, dass wir durch das Schlimmste durch sind."