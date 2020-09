VW-Lkw-Holding Traton steigt bei US-Start-Up Tusimple ein

Die VW -Nutzfahrzeugholding Traton (MAN , Scania ) beteiligt sich im Rahmen einer Partnerschaft rund um autonom fahrende Lkw am US-Start-Up Tusimple. Die Münchener kaufen dazu eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen aus San Diego, wie die im SDax notierte Volkswagen -Tochter am Mittwoch mitteilte. Finanzielle Details nannte Traton nicht.