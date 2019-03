VW-Nutzfahrzeuge stecken 1,8 Milliarden Euro in Mobilitätsdienste

Die Volkswagen -Sparte für leichte Nutzfahrzeuge will sich mit Milliardeninvestitionen vom reinen Autobauer zum Anbieter von Mobilitätsdienstleistungen wandeln. Allein im laufenden Jahr sollten 1,8 Milliarden Euro in die Entwicklung neuer Mobilitätsdienste, den Umbau der Werke und neue Produkte fliessen, sagte Markenchef Thomas Sedran am Donnerstag in Hannover.