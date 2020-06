VW steckt weitere Millionen in Entwicklung von Feststoff-Batterien

VW will seine bisherigen Investitionen in die Entwicklung neuer Zellen für Feststoff-Batterien deutlich erhöhen. Der Anteil am kalifornischen Unternehmen Quantumscape werde von 100 Millionen noch einmal um bis zu 200 Millionen Dollar (177 Mio Euro) ausgebaut, kündigte der Wolfsburger Konzern am Dienstag an.