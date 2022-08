VW-Technikchef: Wollen für Batterierohstoffe in kanadische Minen investieren

Der Volkswagen -Konzern will zur Sicherung von Elektroauto-Batterierohstoffen künftig in Kanada in Minen investieren. "Wir eröffnen keine eigenen Minen, wir wollen uns aber an kanadischen Minen und Minenbetreibern beteiligen", sagte der für Technik und Batterien zuständige Konzernvorstand Thomas Schmall dem "Handelsblatt" laut Bericht vom Dienstag. VW will sich damit über langfristige Lieferabkommen Mengen und Preise sichern, etwa im Rahmen einer Gemeinschaftsfirma mit der VW-Batterietochter PowerCo. An diesem Dienstag soll eine Absichtserklärung mit der kanadischen Regierung unterschrieben werden.