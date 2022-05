VW-Vertriebsvorständin: 'Weitere Preisschritte' am Automarkt möglich

Die Preissprünge bei Energie, Rohstoffen und vielen anderen Gütern könnten nach Erwartung des Volkswagen -Konzerns auch Autos noch weiter verteuern. "Wir haben Preismassnahmen in unterschiedlichen Märkten gestartet", sagte Vertriebsvorständin Hildegard Wortmann am Donnerstag bei der aus Berlin übertragenen Online-Hautversammlung des Unternehmens. Auf die Frage eines Aktionärs, ob die VW -Gruppe ihre gestiegenen Beschaffungskosten ab einem gewissen Niveau womöglich nicht mehr an die Kunden weitergeben könnte, meinte die Managerin: "Es ist derzeit nicht auszuschliessen, dass weitere Preisschritte nötig werden."