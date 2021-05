VZ Holding beteiligt sich an britischer Beratungsfirma Lumin Wealth

Die neue Partnerschaft sei ein ideales Sprungbrett, um in den britischen Markt einzusteigen, schreibt VZ weiter. Es bestehe das Ziel, in fünf Jahren auch die restlichen Anteile am Unternehmen zu übernehmen.

Angaben zum Kaufpreis werden keine gemacht. Auf Ertrag und Gewinn der VZ Gruppe werde sich diese Beteiligung vorerst nicht wesentlich auswirken.

Lumin Wealth ist ein Independent Financial Advisor (IFA) und beschäftigt den Angaben zufolge rund 40 Expertinnen und Experten. Das bestehende Management wolle das Unternehmen gemeinsam mit der VZ Gruppe weiterentwickeln.

yr/rw

(AWP)