Wandelanleihen: Delivery Hero will mindestens 1 Milliarde Euro einnehmen

(Ausführliche Fassung) - Mit der Ausgabe von Wandelanleihen will der Online-Lieferdienst Delivery Hero sich mindestens eine Milliarde Euro fürs Wachstum besorgen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete am Donnerstagabend von einer grossen Nachfrage durch Investoren, die bereits ausreiche, das angestrebte Volumen zu realisieren. Je grosser das Interesse, desto weniger Zinsen müssen Unternehmen in der Regel zahlen.