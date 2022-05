Warnstreiks bei Logistikern beeinträchtigen Produktion bei Porsche in Leipzig

Die IG Metall will in der Kontraktlogistikbranche Lohnerhöhungen und eine schrittweise Angleichung der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden erreichen. Die Unternehmen bieten verschiedene Dienstleistungen an, die von den grossen Autobauern in Sachsen genutzt werden. Daher trügen Porsche, BMW und VW auch eine Verantwortung in dem Tarifkonflikt, so die IG Metall. Die Dienstleister seien ein wesentlicher Faktor in der Wertschöpfungskette der ostdeutschen Automobilindustrie. Die Gewerkschaft plant weitere Warnstreiks und Aktionen in dieser Woche./bz/DP/he

(AWP)