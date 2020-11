Wdh: Alstom-Geschäft normalisiert sich

OUEN-SUR-SEINE (awp international) - Der französische Zughersteller Alstom hat nach einem herben Geschäftseinbruch in der Corona-Krise auf ein fast normales Niveau zurückgefunden. Im zweiten Geschäftsquartal bis Ende September habe sich das Geschäft entspannt, teilte das Unternehmen am Dienstagabend in Saint-Ouen-sur-Seine mit. Da der Umsatz infolge des Lockdowns im ersten Geschäftsquartal aber um fast ein Viertel eingebrochen war, lagen die Erlöse in den ersten sechs Monaten mit gut 4,1 Milliarden Euro immer noch rund 15 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor. Der Nettogewinn ging um rund ein Viertel auf 170 Millionen Euro zurück.