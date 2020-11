(Name des neuen CFO einheitlich mit grossem "De" geschrieben) - Der Schokoladenhersteller Barry Callebaut erhält einen neuen Finanzchef: Der bisherige CFO Remco Steenbergen verlässt das Unternehmen Ende Jahr. Er wechselt zur Lufthansa. Sein Nachfolger bei Barry Callebaut wird per 1. Januar 2021 Ben De Schryver, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch hiess.