Die Arbeitslosenquote betrug im Oktober 4,2 Prozent. Das sind 0,1 Prozentpunkte weniger als im Vormonat. Im Dreimonatsvergleich fiel die Quote um 0,4 Punkte, sie liegt aber immer noch etwas höher als vor Ausbruch der Viruskrise in Grossbritannien. Die Beschäftigungsquote stieg in den drei Monaten bis Oktober um 0,2 Punkte auf 75,5 Prozent, auch sie liegt aber noch immer unter ihrem Vorkrisenwert./bgf/mis

(AWP)