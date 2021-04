Wdh: Easyjet hofft in Europa weiter auf Sommerquartal

(Name des Unternehmenschefs im zweiten Absatz korrigiert.) - Der britische Billigflieger Easyjet rüstet sich nach dem nahezu kompletten Zusammenbruch seines Flugbetriebs für ein baldiges Ende der Lockdown-Massnahmen nicht nur in seinem Heimatmarkt. Zwar ist auch im Sommerquartal bisher nur ein deutlich vermindertes Flugangebot von 20 Prozent des Niveaus von 2019 geplant. Doch sei Easyjet flexibel genug, um die Zahl der Flüge und die angeflogenen Ziele bei einem Nachfrageanstieg schnell wieder auszuweiten, sagte Unternehmenschefs Johan Lundgren laut Mitteilung vom Mittwoch in Luton bei London.