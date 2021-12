Wdh: Firmenkonkurse 2021 deutlich angestiegen - Gründungen auf Rekordniveau

(Wiederholung vom 29.12.; ergänzt um Angaben von IFJ) - Die Zahl der Firmenkonkurse in der Schweiz ist 2021 um gut 6 Prozent auf rund 5200 angestiegen. Der Trend zeige aber nach oben und Schlimmeres müsse befürchtet werden, schreibt der Gläubigerverband Creditreform in einer am Mittwoch publizierten Jahresstatistik.