Wdh: GSK treibt Umbaupläne voran - Direktes Börsenlisting für OTC-Sparte

(Im ersten und dritten Absatz wurde korrigiert: verschreibungsfrei.) - Der britische Pharmakonzern GlaxoSmithKline (GSK) zurrt seine Pläne für die geplante Aufspaltung weiter fest. Mitte kommenden Jahres will sich das Unternehmen vom Grossteil seiner Beteiligung am Geschäft mit verschreibungsfreien Medikamenten über ein direktes Listing an der Londoner Börse trennen, wie GSK am Mittwoch anlässlich eines Investorentages mitteilte.