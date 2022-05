Wdh Kinarus darf nach ersten Daten Studie zum Augenkandidaten KIN001 durchführen

Kinarus habe die Genehmigung für die Durchführung einer klinischen Phase-II-Studie mit KIN001 bei Patienten mit feuchter AMD in Deutschland und der Schweiz erhalten. In dem präklinischen Modell wurde der Kandidat zunächst an Mäusen getestet. Mit der Phase-II-Studie wird er nun auch an Menschen getestet.

Die feuchte altersbedingte Makuladegeneration betrifft laut Mitteilung die Makula der Netzhaut, die für das zentrale Sehen wichtig ist. Die feuchte AMD ist die häufigste Ursache für Sehbehinderungen in den Industrieländern und die dritthäufigste Ursache weltweit.

hr/rw

(AWP)