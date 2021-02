Wdh: Marriott-Chef Sorenson gestorben

(Wochentag korrigiert: Dienstag statt Montag) - Der Vorstandschef des weltgrössten Hotelkonzerns Marriott , Arne Sorenson, ist im Alter von 62 Jahren gestorben. Sorenson habe an Bauchspeicheldrüsenkrebs gelitten und sei am 15. Februar unerwartet verschieden, teilte Marriott am Dienstag mit.