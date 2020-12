Wdh Presse: Allianz kauft Versicherungsgeschäft von australischer Westpac

(Im letzten Satz des zweiten Absatzes wurde das Wort Gespräche ergänzt.) - Die Allianz will einem Pressebericht zufolge das allgemeine Assekuranzgeschäft der australischen Bank Westpac übernehmen. Die Sparte werde dabei mit 500 Millionen australischen Dollar (rund 300 Mio Euro) bewertet, berichtete die australische Wirtschaftszeitung "Financial Review" (AFR) mit Berufung auf Insider am Dienstag. Der Vertrag könnte bereits am heutigen Dienstag unterzeichnet werden.