Wdh Presse: CS könnte Kandidatur von VR Gottschling zurückziehen

Sollte der Verwaltungsrat den Entscheid zum Rückzug Gottschlings fällen, werde die Grossbank dies wohl am Donnerstagabend nach Börsenschluss mitteilen, so die FT. Ein Sprecher der Credit Suisse wollte am Nachmittag auf Anfrage von AWP den Bericht nicht kommentieren.

Gottschling ist als Vorsitzender des Risikoausschusses des CS-Verwaltungsrats in der Folge der Archegos- und Greensill-Debakel heftig in die Kritik geraten. In den vergangenen Tagen hatten sich diverse Aktionäre und Aktionärsberater gegen eine Wiederwahl von Gottschling ausgesprochen.

Wegen des Archegos-Zusammenbruchs hat die CS einen riesigen Verlust erlitten. Die Belastungen im ersten und zweiten Quartal wurden auf insgesamt 5 Milliarden Franken beziffert. Neben Gottschling wollen einige Aktionäre am Freitag auch weitere Verwaltungsräte nicht mehr bestätigen, die im Risikoausschuss Einsitz hatten, darunter Vizepräsident Severin Schwan.

tp/uh

(AWP)