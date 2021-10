Wdh: Temenos enttäuscht mit Zwischenbericht den Markt

(Wiederholt mit Schlusskurs) - Der Bankensoftwarespezialist Temenos hat im dritten Quartal den Umsatz deutlich gesteigert und auch unter dem Strich mehr verdient. Die Ziele für das laufende Jahr wurden bestätigt. Doch die vorgelegten Zahlen kommen an der Börse gar nicht gut an - die Temenos-Aktien verlieren am Freitag massiv an Wert.