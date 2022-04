Wdh: Twitter-Aktionär verklagt Tesla-Chef Musk wegen Wertpapierbetrug

(Formal wurde die Sammelklage von nur einem Kläger gestartet, nicht mehreren. Die Überschrift und der Lead-Absatz wurden entsprechend geändert) - Tesla -Chef Elon Musk droht nach seinem Einstieg als Grossinvestor bei Twitter rechtlicher Ärger. Ein Aktionär des Unternehmens startete am Dienstag wegen angeblichen Wertpapierbetrugs eine potenzielle Sammelklage gegen den Multimilliardär bei einem Gericht in New York. Das teilte die zuständige Anwaltskanzlei in Boston mit. Der Klage werden sich erwartungsgemäss schnell weitere Aktionäre anschliessen, die sich ebenfalls übervorteilt sehen.