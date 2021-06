Wdh: Vivendi will zehnprozentigen UMG-Anteil an Spac Pershing Square verkaufen

(In der Überschrift wurde ein Wort ergänzt: UMG-Anteil) - Der französische Medienkonzern Vivendi will zehn Prozent seiner Musiksparte Universal Music Group (UMG) an ein vom Hedgefonds-Milliardär William Ackman aufgelegtes Finanzvehikel (Spac) verkaufen. Der Börsenmantel mit dem Namen Pershing Square Tontine Holdings (PSTH) bestätigte am Freitag entsprechende Gespräche, um einen zehnprozentigen Anteil an UMG für rund 4 Milliarden US-Dollar (3,29 Mrd Euro) zu erwerben. Die Musiksparte werde dabei mit rund 35 Milliarden Euro bewertet.