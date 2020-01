Wdh: Wacker Neuson senkt Gewinnprognose erneut

(Im ersten Satz wurde der Unternehmensnahme korrigiert: Wacker Neuson rpt Neuson.) - Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson will nach erneut gesenkten Gewinnerwartungen kräftig sparen. Die Ebit-Marge (Gewinn vor Zinsen und Steuern) werde 2019 bei 8,0 Prozent liegen, teilte das Unternehmen am Montagabend in München auf der Basis vorläufiger Berechnungen mit. Zuletzt hatte Wacker seine diesbezüglichen Erwartungen im Oktober gesenkt.