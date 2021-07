Wdh: Wirecard-Insolvenzverwalter erzielt Erlöse von 600 Millionen Euro

(Berichtigung: Jahreszahl im ersten Satz des dritten Absatzes korrigiert: 2020) - Nach dem Verkauf mehrerer asiatischer Wirecard -Firmen sind die Erlöse aus der Zerschlagung des zusammengebrochenen Konzerns auf 600 Millionen Euro gestiegen. Insolvenzverwalter Michael Jaffé meldete am Montag den erfolgreichen Verkauf der indonesischen Gesellschaft PT Prima Vista Solusi mit rund 670 Mitarbeitern an ein einheimisches Unternehmen in dem südostasiatischen Land. Ausserdem wurden demnach zwei zuvor vereinbarte Verkäufe von Wirecard-Firmen in Hongkong und Malaysia abgeschlossen.