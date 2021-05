Wechsel in der Konzernleitung von Dufry

In der Konzernleitung von Dufry kommt es zu Wechseln. Nordamerika-CEO Roger Fordyce tritt auf Ende Juni zurück. Sein Nachfolger wird sein Stellvertreter Jordi Martin-Consuegra, wie der Reisedetailhändler am Dienstagabend ein einem Communiqué bekannt gab. Zudem hat Dufry auf Anfang Juli Sarah Branquinho zum Chief Diversity & Inclusion Officer (CDIO) ernannt, die damit ebenfalls in die Konzernleitung einzieht.