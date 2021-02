Der Vorstandsvorsitzende der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG in Grossbritannien, Bill Michael, tritt nach Kritik an einer Äusserung zurück. Das bestätigte KPMG auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Medienberichten zufolge hatte Michael bei einer Konferenzschalte Anfang der Woche Mitarbeiter aufgefordert, mit dem "Gejammer" über mögliche Kürzungen von Rentenansprüchen, Gehältern und Boni infolge der Coronavirus-Pandemie aufzuhören.