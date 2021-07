Wegen Brexit und Pandemie: Supermarktkette lockt Fernfahrer mit Bonus

Supermarktketten, Logistikunternehmen und andere Branchen haben derzeit mit grossen Personalausfällen zu kämpfen, weil in Grossbritannien derzeit so viele Menschen an Covid-19 erkrankt sind oder als Kontakte von Infizierten benachrichtigt werden. Gleichzeitig belastet der Brexit die Situation: Wegen neuer Kontrollen und Formalitäten haben viele europäische Spediteure ihre Fahrten ins Vereinigte Königreich eingestellt. Etliche Kunden teilten in den vergangenen Tagen und Wochen Fotos von weitgehend geleerten Supermarktregalen in den sozialen Netzwerken./swe/DP/jha

(AWP)