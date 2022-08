Wegen erneuter Streiks fährt nur jeder fünfte Zug in Grossbritannien

Zugpendler in Grossbritannien müssen sich erneut auf zahlreiche Ausfälle und Verspätungen einstellen. Am Donnerstag sollte nur rund ein Fünftel der üblichen Verbindungen fahren, weil Zehntausende Beschäftigte verschiedener Zugunternehmen ihre Arbeit niederlegen wollten, wie der Schienennetzbetreiber Network Rail mitteilte. Auch für Samstag ist ein Bahnstreik angekündigt. Dazwischen, am Freitag, wollen in einem anderen Konflikt unter anderem Beschäftigte der Londoner U-Bahn und der Overground-Bahnen streiken.