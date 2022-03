Wegen höherer Kosten: Deutsch Lebensmittelhändler drehen an der Preisschraube

Die Verbraucher müssen sich auf höhere Preise in Deutschlands Supermärkten und Discountern einstellen. Nachdem Aldi bereits in der vergangenen Woche Preiserhöhungen bei zahlreichen Artikeln durchgeführt hatte, liessen dies am Freitag auch die Lebensmittelhändler Edeka und Globus durchblicken. Aufgrund der Situation auf den Weltmärkten liessen "sich steigende Verkaufspreise in der gesamten Branche [...] nicht immer vermeiden", teilte Edeka auf Anfrage mit. Von Globus hiess es, man sei "teilweise dazu gezwungen, auch die Verkaufspreise für unsere Kunden zu erhöhen". Lidl wollte keine Angaben zur Preisentwicklung machen, Rewe liess eine Anfrage unbeantwortet.