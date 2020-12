Wegen Wirecard: Leiter des Deutsche-Bank-Rechnungswesens gibt Posten vorerst ab

Der Leiter des Rechnungswesens der Deutschen Bank , Andreas Loetscher, zieht sich wegen des Wirecard-Skandals vorläufig von seinem Posten zurück. Seine Aufgaben übernimmt übergangsweise die Leiterin der globalen Steuerabteilung, Brigitte Bomm. Dies geht aus einem Schreiben von Finanzvorstand James von Moltke an die Belegschaft hervor, das der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am Mittwoch vorlag. Loetscher habe selbst um diesen Schritt gebeten, schreibt von Moltke. Dies sei aber kein Eingeständnis von Fehlverhalten. Ein Deutsche-Bank-Sprecher bestätigte die Echtheit des Schreibens. Zuerst hatte die "Financial Times" darüber berichtet.