Weiter Debatte über Auslastung des VW-Stammwerks - Pläne im November

Wenige Wochen vor den neuen Beschlüssen zu den Investitionen der kommenden Jahre bei Volkswagen gewinnt die Debatte über die künftige Auslastung des Stammwerks Wolfsburg an Schärfe. Konzernchef Herbert Diess habe das Thema in der September-Sitzung des Aufsichtsrats zur Überraschung etlicher Kontrolleure offensiv angesprochen, hiess es am Mittwoch aus Unternehmenskreisen. Dabei soll er auch ein Szenario vorgetragen haben, was passieren könnte, falls etwa die Lieferkrise bei Elektronikchips länger anhalten sollte oder man die Terminierung wichtiger Zukunftsprojekte von VW überdenken müsse. Das "Handelsblatt" hatte zuvor darüber berichtet.