Weitere Banken verpflichten sich zu mehr Klimaschutz

Die Gruppe der Banken, die sich zu mehr Klimaschutz verpflichten, wächst. Ein Jahr, nachdem Geldhäuser aus verschiedenen Lagern eine entsprechende Selbstverpflichtung unterzeichnet haben, ist der Kreis der Unterstützer von 16 auf 19 gewachsen. "Ausserdem befinden wir uns in konkreten Gesprächen mit weiteren Häusern, die einen Beitritt planen", sagte der Deutschland-Chef der Alternativ-Bank Triodos, Georg Schürmann, der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt. "Auch wenn diese vielleicht nicht der Selbstverpflichtung beitreten, beobachten wir damit eine Bewegung in der Branche, dass sich mehr und mehr Häuser ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen."