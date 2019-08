Weitere 'Cum-Ex'-Durchsuchung bei Deutsche-Börse-Tochter Clearstream

(Ausführliche Fassung) - Auf der Suche nach Beweisen für "Cum-Ex"-Aktiendeals zu Lasten der Staatskasse haben Fahnder am Mittwoch weiteres Material bei der Deutschen Börse gesichtet. Die Durchsuchung in der Zentrale des Börsenbetreibers in Eschborn bei Frankfurt dauere noch an, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Köln. Nähere Angaben machte die Behörde mit Verweis auf das Steuergeheimnis nicht.