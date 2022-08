Weiteres Steinkohlekraftwerk aus Reserve soll in Deutschland wieder an den Markt

Um Erdgas einzusparen, steht ein weiteres Steinkohlekraftwerk aus der Reserve in Deutschland vor dem Neustart. Es handelt sich um das Kraftwerk Heyden im nordrhein-westfälischen Petershagen (Kreis Minden-Lübbecke) an der Landesgrenze zu Niedersachsen. Es soll vom kommenden Montag (29. August) an bis Ende April 2023 an den Markt zurückkehren, wie der Betreiber Uniper am Montag in Düsseldorf in einer Pflichtmitteilung erklärte.