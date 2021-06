Weltgrösster Fleischkonzern JBS von Cyberattacke getroffen

(Ausführliche Fassung) - Ein Cyberangriff auf den weltgrössten Fleischkonzern JBS hat grosse Teile der Produktion in Nordamerika und Australien lahmgelegt. Laut Medienberichten wurde unter anderem die Versorgung in den USA schwer getroffen, wo von JBS-Unternehmen rund ein Viertel der Rindfleisch- und ein Fünftel der Schweinefleisch-Produktion komme. In der Nacht zum Mittwoch sprach der brasilianische Konzern von Fortschritten beim Hochfahren der gestoppten Werke in den USA, Australien und Kanada.