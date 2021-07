Weltgrösster Impfstoffhersteller will Sputnik im Massen produzieren

Russland hat mit dem weltgrössten Impfstoffhersteller in Indien ein Abkommen über die Herstellung von mehr als 300 Millionen Dosen Sputnik V pro Jahr geschlossen. Die ersten Dosen sollten dort im September produziert werden, teilte der staatliche Direktinvestmentfonds Russlands RDIF am Dienstag mit. Der weltgrösste Impfstoffhersteller Serum Institute stellt bereits Astrazeneca -Impfstoff her.