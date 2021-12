Weniger Bauernhöfe in Frankreich - Betriebe werden grösser

In Frankreich, dem wichtigsten Agrarland der EU, ist die Zahl der Bauernhöfe binnen zehn Jahren um ein Fünftel geschrumpft. Von 2010 bis 2020 sank die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe um 21 Prozent, wie aus der am Freitag in Paris vorgelegten Agrarstatistik des Landes hervorgeht.