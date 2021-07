WHO-Zulassung für Roche-Medikament Tocilizumab gegen Coronavirus erteilt

(Ausführliche Fassung) - Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat den Roche-Wirkstoff Tocilizumab als zweites Medikament überhaupt die Zulassung für die Behandlung gegen Corona erteilt. In Kombination mit Kortikosteroiden reduziert es die Sterblichkeit und das Risiko, an Beatmungsmaschinen angeschlossen zu werden.