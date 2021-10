Am Flughafen Zürich tritt Ende Oktober der neue Winterflugplan in Kraft. 80 Prozent der Airlines seien zurückgekehrt und insgesamt würden wieder gleich viele Ziele angeflogen, wie vor der Pandemie, teilte die Flughafenbetreiberin am Mittwoch mit. Allerdings würden die Flüge teilweise mit deutlich geringerer Frequenz durchgeführt.