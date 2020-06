WIR Bank steigt bei Cargo sous terrain ein

Die WIR Bank Genossenschaft steigt bei Cargo sous terrain (CST) als Hauptaktionärin ein. In Folge dessen sei der CEO der Bank, Bruno Stiegeler, in den Verwaltungsrat des Gesamtlogistiksystems CST gewählt worden, teilte die Bank am Dienstag mit. Und WIR-Finanzchef Mathias Thurneysen nimmt Einsitz im Finanzkomitee von CST.