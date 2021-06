Wirtschaftsverband Advance stellt Vorstand neu auf

Neu ins Gremium berufen wurden: Anke Bridge Haux, Digitalchefin und Mitglied der Geschäftsleitung der Credit Suisse Schweiz. Nicole Burth Tschudi, CEO Communication Services und Mitglied der Geschäftsleitung der Post, Sarah Kreienbühl Leiterin Departement für Human Resources Management, Kommunikation, Kultur, Freizeit und Mitglied der Generaldirektion der Migros.

Marion Leslie, Head Financial Information und Mitglied der Geschäftsleitung der SIX und Florence Schnydrig Moser, Head Private Banking und Mitglied der Geschäftsleitung der Zürcher Kantonalbank. Hinzu kommen mit Andreas Berger, CEO Corporate Solutions und Mitglied der Geschäftsleitung der Swiss Re, und Robert Itschner, Country Managing Director ABB Schweiz auch zwei Männer, wie Advance am Dienstag mitteilte.

Mit der neuen Amtsperiode seien indes Ulrike Thull, Business Unit Director MSD, Katharina Gasser, Managing Director Biogen Schweiz, Marc Secretan, Partner PwC and Anna Mattsson, Partner McKinsey & Company aus dem Vorstand ausgetreten. Mittlerweile zählt der Verband den Angaben nach 120 Firmenmitglieder.

