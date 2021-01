Wirtschaftsweisen-Chef hält Aufschwung im Frühjahr für möglich

Der Chef der Wirtschaftsweisen, Lars Feld, hält einen starken Konjunkturaufschwung in Deutschland im Frühjahr für möglich, obwohl er nicht mit einem kompletten Ende des Lockdowns im Februar rechnet. Für eine umfassende Lockerung der Beschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie seien die Infektionszahlen noch zu hoch, sagte Feld in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit dem "Handelsblatt"."Vielleicht dürfen wir darauf hoffen, dass die Restriktionen im Februar milder ausfallen als im Januar, mehr aber nicht."